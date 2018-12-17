الجيش الوطني يتقدم نحو معقل زعيم المليشيا الحوثية في مران

حققت قوات الجيش الوطني،اليوم، تقدماً كبيراً في جبهة مران محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر أركان حرب ألوية العروبة العميد صالح المخلافي لـ (سبتمبر نت)بأن قوات اللواء تواصل التقدم بمران لتطهير محافظة صعدة من بقايا عصابات الامامة التي عاثت في الأرض الفساد وإبادت الحرث والنسل..

مؤكداً بان معنويات أبطال الجيش الوطني عالية بعلو جبال مران التي لن يصعب منالها وتحريرها على يد أبناء الوطن الأحرار الرافضين للظلم والاستبداد والفكر الرجعي الكهنوتي.

ولفت المخلافي إلى أن أبطال ألوية العروبة استعادوا الكثير من الأسلحة المخزنة في الجبال والسوائل التي نهبتها مليشيا الحوثية من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية.

واوشكت قوات ألوية العروبة على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد ان أصبحت في مرمى نيران ومدفعية أبطال الجيش الوطني،فيما وصلت قوات ألوية العمالقة الى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادي"لبيبه"و "وادي الخلب"في مقدمة الجبهة.