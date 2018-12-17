شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من السفير «أحمد علي عبدالله صالح» على اغتيال شيخ قبلي في قعطبة بالضالع بسبب صورة والده والزوكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق للسفير أحمد علي عبدالله صالح، بعث برقية عزاء ومواساة إلى الأخ خالد صالح بن صالح قاسم العتبات، وكافة آل عساف في مريس بمحافظة الضالع، في استشهاد الشيخ صالح بن صالح قاسم أسعد العتبات، شيخ مشايخ عساف الذي استشهد اليوم، الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب عودته من المشاركة في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقيم بذكرى مرور عام على استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح، والأمين العام للمؤتمر الأستاذ عارف الزوكا، بمديرية قعطبة، وذلك في اعتداء آثم وغادر من قبل بعض الموتورين، بسبب مواقفه السياسية الوطنية الثابتة.



وأشاد السفير أحمد علي بالأدوار الوطنية للشيخ صالح بن صالح قاسم أسعد العتبات في الحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، ومواقفه التي لم تتبدل في الوفاء للوطن والمؤتمر والشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، مؤكداً على ضرورة أن تقوم السلطات بواجبها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.



معبراً عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.





إنّا لله وإنّا إليه راجعون.



وكالة 2 ديسمبر



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