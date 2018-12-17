شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لموظفي القضاء: مجلس القضاء يقر منح منتسبي السلك زيادة بالاجور بواقع زيادة 75 ألف ريال لكل موظف (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقر مجلس القضاء الاعلى منح بدل غلاء معيشة لمنتسبي السلك القضائي بجميع فئاتهم تضاف الى مرتباتهم بواقع 75 الف ريال ابتداء من سبتمبر الماضي…



واكد المجلس في اجتماع له برئاسة الدكتور/علي ناصر سالم على العمل بالقرار من تاربخ صدوره بتاريخ 2018/12/5م ..



الخطوة تاتي بمعزل عن بقية موظفي الدولة الذين منحوا فقط 30% فقط ،لم تتجاوز في اقصاها عن 24الف ريال لمن هم بالمستوى الاول في جدول الاجور والمرتبات ، لتصل الى اقل من سبعة الف ريال مع ادنى المستويات ..



قرار مجلس القضاء لم تتعاطى الحكومة معه بعد ومن المتوقع ان تدخل مع المجلس في نقاشات مستفيضة لمناقشة آلية تنفيذه كونه حتى الآن مايزال مقترحا، من جهة مايجعل بقية الجهات في حالة ترقب لطلب زيادات اسوة بالجيش والامن او السلك القضائي في حال تم اعتماد ماقرره مجلس القضاء ..



حيث ياتي ذلك في الوقت الذي مايزال موظفو المؤسسات والهيئات بلامرتبات ..

