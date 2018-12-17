شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يكشف موعد بدء سريان وقف إطلاق النار في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية اليمني ،خالد اليماني أن سريان وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ فجر الثلاثاء.

وذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ بعد غد الثلاثاء؛ في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.

ووفقاً لـ”رويترز”، أكد مصدر في الحكومة اليمنية الموعد، موضحًا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أبلغ به الطرفين رسميًا في رسالة.

من جهته، قال مصدر بالأمم المتحدة: “في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات، نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الثلاثاء”.