أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:
تعرف على اشتراطات الشرعية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/346528
قائد محور تعز يزور جرحى الجيش الوطني في العاصمة الأردنية عمان
https://www.alyamanalaraby.com/346530
لماذا وافق الحوثيون علي الانسحاب من الحديدة؟
https://www.alyamanalaraby.com/346546
وصول دفعة جديدة من الباصات ووايتات المياه لمحافظة سقطرى
https://www.alyamanalaraby.com/346548
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على إيران في تحقيق السلام باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/346553
محافظ عدن يتفقد أوضاع الخدمات في مديرية البريقة
https://www.alyamanalaraby.com/346554
التحالف العربي: إصدار 19 تصريحًا لسفن متجهة للموانئ اليمنية
https://www.alyamanalaraby.com/346580
الحوثي يلجأ مجدداً لقبائل خولان للبحث عن مقاتلين مغرر بهم
https://www.alyamanalaraby.com/346583
لماذا لم يؤثر أسر شقيق الرئيس هادي على قراراته؟
https://www.alyamanalaraby.com/346586
الهيئة التنفيذية لإنتقالي حضرموت تعقد اجتماعا دوريا بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/346588
تحذيرات أممية تجبر مليشيا الحوثي للانصياع لاتفاقات السلام (تقرير خاص)
https://www.alyamanalaraby.com/346589
حسن صالح سميع: يجب إعادة محافظ الحديدة السابق لعمله
https://www.alyamanalaraby.com/346595
الإرياني تصريحات العجري مؤشر واضح لانقلاب الميليشيات على اتفاق السويد
https://www.alyamanalaraby.com/346500
المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش نتائج مشاورات السويد
https://www.alyamanalaraby.com/346508
سلطنة عمان ترحب بنتائج مشاورات السويد
https://www.alyamanalaraby.com/346510
مليشيا الحوثي تنهب أثاث ومعدات المؤسسة العامة للاتصالات في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/346513
مكاسب التحالف العربي من محادثات السويد الأخيرة
https://www.alyamanalaraby.com/346515
غريفيث : أتوقع من الأطراف اليمنية إحترام إلتزاماتهما بمقتضى إتفاق ستوكهولم
https://www.alyamanalaraby.com/346516
شاهد.. مستشفيات القاهرة تعالج عدداً من الجرحى اليمنيين على نفقة الإمارات
https://www.alyamanalaraby.com/346520
جهود كبيرة للمملكة العربية السعودية في إنجاح مشاورات السويد
https://www.alyamanalaraby.com/346522
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