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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:

تعرف على اشتراطات الشرعية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي

https://www.alyamanalaraby.com/346528

قائد محور تعز يزور جرحى الجيش الوطني في العاصمة الأردنية عمان

https://www.alyamanalaraby.com/346530

لماذا وافق الحوثيون علي الانسحاب من الحديدة؟

https://www.alyamanalaraby.com/346546

وصول دفعة جديدة من الباصات ووايتات المياه لمحافظة سقطرى

https://www.alyamanalaraby.com/346548

كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على إيران في تحقيق السلام باليمن

https://www.alyamanalaraby.com/346553

محافظ عدن يتفقد أوضاع الخدمات في مديرية البريقة

https://www.alyamanalaraby.com/346554

التحالف العربي: إصدار 19 تصريحًا لسفن متجهة للموانئ اليمنية

https://www.alyamanalaraby.com/346580

الحوثي يلجأ مجدداً لقبائل خولان للبحث عن مقاتلين مغرر بهم

https://www.alyamanalaraby.com/346583

لماذا لم يؤثر أسر شقيق الرئيس هادي على قراراته؟

https://www.alyamanalaraby.com/346586

الهيئة التنفيذية لإنتقالي حضرموت تعقد اجتماعا دوريا بالمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/346588

تحذيرات أممية تجبر مليشيا الحوثي للانصياع لاتفاقات السلام (تقرير خاص)

https://www.alyamanalaraby.com/346589

حسن صالح سميع: يجب إعادة محافظ الحديدة السابق لعمله

https://www.alyamanalaraby.com/346595

الإرياني تصريحات العجري مؤشر واضح لانقلاب الميليشيات على اتفاق السويد

https://www.alyamanalaraby.com/346500

المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش نتائج مشاورات السويد

https://www.alyamanalaraby.com/346508

سلطنة عمان ترحب بنتائج مشاورات السويد

https://www.alyamanalaraby.com/346510

مليشيا الحوثي تنهب أثاث ومعدات المؤسسة العامة للاتصالات في الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/346513

مكاسب التحالف العربي من محادثات السويد الأخيرة

https://www.alyamanalaraby.com/346515

غريفيث : أتوقع من الأطراف اليمنية إحترام إلتزاماتهما بمقتضى إتفاق ستوكهولم

https://www.alyamanalaraby.com/346516

شاهد.. مستشفيات القاهرة تعالج عدداً من الجرحى اليمنيين على نفقة الإمارات

https://www.alyamanalaraby.com/346520

جهود كبيرة للمملكة العربية في إنجاح مشاورات السويد

https://www.alyamanalaraby.com/346522

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