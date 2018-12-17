أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: تعرف على اشتراطات الشرعية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي https://www.alyamanalaraby.com/346528 قائد محور تعز يزور جرحى الجيش الوطني في العاصمة الأردنية عمان https://www.alyamanalaraby.com/346530 لماذا وافق الحوثيون علي الانسحاب من الحديدة؟ https://www.alyamanalaraby.com/346546 وصول دفعة جديدة من الباصات ووايتات المياه لمحافظة سقطرى https://www.alyamanalaraby.com/346548 كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على إيران في تحقيق السلام باليمن https://www.alyamanalaraby.com/346553 محافظ عدن يتفقد أوضاع الخدمات في مديرية البريقة https://www.alyamanalaraby.com/346554 التحالف العربي: إصدار 19 تصريحًا لسفن متجهة للموانئ اليمنية https://www.alyamanalaraby.com/346580 الحوثي يلجأ مجدداً لقبائل خولان للبحث عن مقاتلين مغرر بهم https://www.alyamanalaraby.com/346583 لماذا لم يؤثر أسر شقيق الرئيس هادي على قراراته؟ https://www.alyamanalaraby.com/346586 الهيئة التنفيذية لإنتقالي حضرموت تعقد اجتماعا دوريا بالمكلا https://www.alyamanalaraby.com/346588 تحذيرات أممية تجبر مليشيا الحوثي للانصياع لاتفاقات السلام (تقرير خاص) https://www.alyamanalaraby.com/346589 حسن صالح سميع: يجب إعادة محافظ الحديدة السابق لعمله https://www.alyamanalaraby.com/346595 الإرياني تصريحات العجري مؤشر واضح لانقلاب الميليشيات على اتفاق السويد https://www.alyamanalaraby.com/346500 المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش نتائج مشاورات السويد https://www.alyamanalaraby.com/346508 سلطنة عمان ترحب بنتائج مشاورات السويد https://www.alyamanalaraby.com/346510 مليشيا الحوثي تنهب أثاث ومعدات المؤسسة العامة للاتصالات في الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/346513 مكاسب التحالف العربي من محادثات السويد الأخيرة https://www.alyamanalaraby.com/346515 غريفيث : أتوقع من الأطراف اليمنية إحترام إلتزاماتهما بمقتضى إتفاق ستوكهولم https://www.alyamanalaraby.com/346516 شاهد.. مستشفيات القاهرة تعالج عدداً من الجرحى اليمنيين على نفقة الإمارات https://www.alyamanalaraby.com/346520 جهود كبيرة للمملكة العربية السعودية في إنجاح مشاورات السويد https://www.alyamanalaraby.com/346522

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .