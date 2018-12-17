شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جماعة الحوثي تشن هجوم عنيف في هذه الأثناءعلى مدينة الحديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي هجوم عنيف لليوم الثاني استخدمت فيه مختلف انواع الاسلحة. وقل سكان محليون ان اشتباكات عنيفة تشهدها الان شرق مدينة الحديدة، نتيجة هجوم للحوثيين، استخدموا في القذائف الصاروخية التي تم إطلاقها من وسط السكان بوسط مدينة الحديدة. ووصف السكان الإشتباكات بأنها الأغنف منذ أسابيع.

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