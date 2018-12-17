شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وزير الخارجية يكشف إلى أين ستنسحب القوات الحكومية في الحديدة ومهمة القوات الأممية بقيادة باتريك كاميرت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية خالد اليماني ان : القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من الحديدة بحسب إتفاق السويد.

وأضاف في تصريح لقناة اليمن الفضائية بأن الأمم المتحدة ستتواجد في الحديدة عبر آليتين الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حالياً في جيبوتي إلى ميناء المدينة.

وقال بأن جماعة الحوثي ستنسحب من المدينة وستحل محلها القوات الأمنية التي كانت تعمل في العام 2014م بإشراف من وزارة الداخلية في عدن، وسيشرف الجنرال الهولندي على عملية الانسحاب التي سيقوم بها الحوثيين.

وكذلك الحال بالنسبة للموانئ حيث ستخضع لإشراف وزارة النقل اليمنية وتورد الإيرادات لفرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك في عدن.

وأشارإلى أن هناك فريق في حدود 30 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بهدف الإشراف على عملية الانسحاب.