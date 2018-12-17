شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. واشنطن تفاجئ الجميع وترسل أبرز قيادات الامن القومي إلى اليمن برفقة وفد من دولة خليجية ويصل الى هذه المدينة والتقى قيادات سياسية "صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزور مستشارة الامن القومي الامريكي فرانسس تاونسند ووفد سعودي مدينة مارب للقاء عدد من القيادات الحزبية والسياسية والعسكرية لمناقشة خطط السلام بعد انتهاء مشاورات الاسلام قبل ايام بين الشرعية وجماعة الحوثي في دولة السويد.

وزارت المستشارة فور وصوله مارب ظهر اليوم مركز تاهيل الاطفال المجندين التابع لمركز الملك سلمان ثم انتقل الوفد للقاء محافظ مارب سلطان العرادة وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال مصدر يمني في الوفد فضل عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالكلام ان المستشارة الامريكية ستلتقي بممثلين عن كل الاحزاب السياسية وكذا قيادات عسكرية ووجهاء يمنيين في الرياض .

ووصل الوفد على متن طائرة نقل عسكرية سعودية حطت في مطار مارب الترابي برفقة ضباط سعوديين ابرزهم العقيد تركي المالكي الناطق الرسمي بسم التحالف العربي.