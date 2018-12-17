شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن رسمياً هذه هي القوات التي ستستلم الحديدة والشرعية تفاجئها بأسرع رد ..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنتقد وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات عضو وفد ميليشيا #الحوثي الإنقلابية، عبدالملك العجري، لوكالة سبونتيك الروسية بشأن إتفاق السويد حول تسليم ميناءالحديدة والإنسحاب من المدينة . وقال الإرياني في تغريدة له ، أن تصريحات العجري الذي التي نشرتها صحيفة الثورة المسيطر عليها من الانقلابيين ، مؤشر واضح لإنقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على إتفاق السويد الذي لم يجف حبره بعد .. لافتاً إلى أن الإتفاق ينص صراحة على انسحاب المليشيا من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى . وصرح العجري لوكالة سبونتيك بإن الحديث عن تسليم الميناء مجرد شائعات في تأكيد وواضح وصريح على عدم نية الميليشيات الإنقلابية تنفيذ أي إتفاقات تم إبرامها في مشاورات السويد .



شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن رسمياً هذه هي القوات التي ستستلم الحديدة والشرعية تفاجئها بأسرع رد ..شاهد التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .