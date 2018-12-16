الهيئة التنفيذية لإنتقالي حضرموت تعقد اجتماعا دوريا بالمكلا

الخليج 365
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت اجتماعا دوريا لها اليوم بمقر المجلس بالمكلا .
وناقش الاجتماع الذي رأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ، عددا من القضايا والمستجدات المرتبطة بنشاط الهيئة وأوجه القصور التي رافقت عمل الدوائر خلال الفترة المنصرمة .
الإجتماع أقر تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الإدارات : التنظيمية والقانونية والدفاع والأمن .. مهمتها تقييم عمل الإدارات ووضع التصورات بكيفية التعامل مع المتغيبين عن حضور الاجتماعات من رؤساء الإدارات .
وناقش الاجتماع التحضيرات لعقد الاجتماع العمومي للقيادة المحلية ، وأقر أن يعقد الاجتماع في 29 من شهر ديسمبر الجاري .
كما ناقش الاجتماع التحضيرات للاحتفال بذكرى الهبة الشعبية الحضرمية ، وشكل لهذا الغرض لجنة تقوم بما يليق بهذه المناسبة من تحضيرات .
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