حسن صالح سميع: يجب إعادة محافظ الحديدة السابق لعمله

الخليج 365

قال وزير الكهرباء السابق، الدكتور صالح حسن سميع، إنه ينبغي عودة محافظ الحديدة السابق صخر الوحيه لشغل أعمال المحافظة مرة أخرى.

وأعتبر عودة محافظ الحديدة السابق لشغل مهام المحافظة عقب اتفاقات السويد ضرورة ملحة كونه كان المسؤول عنها قبل دخول الحوثي لها.

وغرد الدكتور صالح سميع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، وقال: "أول ما يجب على المبعوث الإممي في تنفيذ الاتفاق الأخير بشأن الحديدة استدعآد صخر الوحيه الذي كان محافظها عند دخول الحوثي وتكليفه بإدارة المدينة".

وأضاف: "يجب استدعائه لكل القيادات العسكرية والأمنية والمدنية باعتبار أن الجميع كان هو من يتولى إدارة المحافظة وقتئذٍ ومنها عاصمة المحافظة وموانئها".