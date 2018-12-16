لماذا لم يؤثر أسر شقيق الرئيس هادي على قراراته؟

الخليج 365 - خاص

لا يزال اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي أسيراً في سجون الميليشيات الحوثية لكن ذلك لم يمنع الرئيس هادي من اتخاذ قراراته غير آبه بالضغوط التي يفرضها أسر شقيقه.

وكانت الميليشيات الحوثية سمحت الشهر الماضي لشقيق الرئيس لأول مرة بالتواصل مع اسرته بجهود من سلطنة عُمان التي قامت بالوساطة بعد ان كان مصيره مجهولاً بسبب رفض الحوثيين الكشف عن أي معلومات بشأنه .

وحسب مصادر صحفية في الرابع من نوفمبر، نجحت وساطة عمانية، بسماح الحوثي، بالاتصال هاتفياً بأسرته والاطمئنان على صحته وكان التواصل مع نجله سند ناصر منصور بالتزامن مع تواصل وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي مع أسرته أيضاً.

ويقول مراقبون لـ" الخليج 365 " إن قرارات الرئيس هادي مضت دون تأثر بأسر شقيقه باعتباره مسؤولاً عن مصالح اليمن كاملا وشعبه وبالتالي فإن التنازل عنها أو التصرف بناء عليها سيمثل خطأ بنظر مواطنيه.

بالاضافة إلى ذلك، يعلم الرئيس هادي أن الميليشيات لا يمكن تغيير تعاملها وعدواتها مع الأسرى في حال أي تهاون معها وهو ما لم يحصل كنتيجة طبيعية للمسؤولية التي يفرضها منصب الرئيس على كل الشعب، بينما يبقى شقيقه واحداً من افراد الشعب الذي تعتقلهم الميليشيات .

وكان اللواء ناصر منصور هادي وقع في أيدي الميليشيات خلال اجتياحها لمدينة عدن في مارس 2015 بعد ان كان يشغل منصب رئيس فرع جهاز الامن السياسي في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين .