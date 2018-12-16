شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : جميح يفاجئ الجميع ويكشف (بالاسم) عن الشخصيات اليمنية التي ستتولى إدارة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الكاتب اليمني محمد جميح عن الجهة التي ستتسلم مدينة الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد بين الشرعية والمتمردين الحوثيين.

وقال جميح، في تغريدة له على تويتر رصدها "ناس تايمز" إن "‏السلطة المحلية التي نص اتفاق السويد على تسلمها للمدينة قبل 2014".



وأوضح أن السلطة المحلية في ذلك التأريخ "هي التي كان على رأسها المحافظ صخر الوجيه، ومعه مدير عام الشرطة وقائد الأمن المركزي" .

وأكد الكاتب أنه "إذا نفذ الاتفاق فينبغي أن يحضر هؤلاء بطائرة أممية للحديدة، وإذا أصر الحوثي على سلطة أخرى فقد أخل بالاتفاق".

يشار إلى أن اتفاق السويد بشأن الحديدة شمل مصطلحات قابلة للتأويل، الأمر الذي جعل الحوثيين يعتبرونها لصالحهم، كما تؤكد الشرعية أنه يمثل حلًا مقبولاً.

