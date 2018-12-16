شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصدر توجيهات عسكرية جديدة لقيادة الجيش ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،على أهمية توحيد جهود وامكانات قيادة وزارة الدفاع وتفعيل عمل أجهزتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لما من شأنه الارتقاء بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما وجدت. وبحسب وكالة سبأ، حث الرئيس خلال استقباله،اليوم، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ،على إيلاء الاهتمام بحماة الوطن من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات للانتصار لاهداف اليمن الاتحادي الجديد على قوى التمرد والكهنوت التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن ومقدراته وشرخ النسيج المجتمعي.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تظافر الجهود والنزول الميداني لمختلف الجبهات للتأكيد على أهداف الجمهورية والانتصار لقضايا الوطن العادلة وشرعيتها الدستورية.. مثمناً دور وتضحيات دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. من جانبهما اعتبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة توجيهات الرئيس أولويات مهامهما وبرنامجهما العملي والميداني.

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