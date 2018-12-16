محافظ سقطرى يؤكد توفير الأجواء الملائمة لعمل القضاء في المحافظة

أكد محافظ سقطرى رمزي محروس، حرص واستعداد السلطة المحلية توفير الأجواء الملائمة لعمل القضاء في المحافظة، والفصل في قضايا المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس محكمة حديبو وقلنسية الابتدائية، القاضي أحمد الطمبالة، مشيدا بالجهود التي تبذلها محكمة حديبو وقلنسية الابتدائية في المحافظة.

فيما أكد رئيس محكمة حديبوه و قلنسية الابتدائية حرص المحكمة النظر بكافة القضايا المرفوعة و العمل على الفصل فيها.