الحوثيون يطيحون بنائب رئيس جامعة إب لمواقفه الرافضة لحوثنة الجامعة

أطاحت مليشيا الحوثي الانقلابية، بنائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب من منصبه، بسبب مواقفه الرافضة لحوثنة وملشنة الجامعة.

وقالت مصادر أكاديمية، لمراسل "يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي أقدمت على الإطاحة بالأكاديمي أ. د محمد صالح النزيلي ..

من منصبه كنائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب ،بسبب معارضته وانتقاده لسياسيات المليشيا داخل الجامعة.

وأشارت المصادر إلى ان إقالة "النزيلي" جاءت على خلفية عدم رضاه بالإجراءات التي تتخذها المليشيا الحوثي ضد الطلاب، إضافة إلى الانتهاكات التي تطال الجانب الأكاديمي في الجامعة.

ومن المتوقع أن يتم استبداله بموالي للجماعة الحوثية في ظل مساعي المليشيا إلى السيطرة الكاملة على الجامعة.

وتسعى مليشيا الحوثي إلى استكمال السيطرة على جامعة إب التي باتت مقراً لأنشطتها الثقافية والطائفية، من خلال تعيينات في رؤساء الأقسام وعمادة الكليات ورئاسة الجامعة .