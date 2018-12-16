التحالف العربي: إصدار 19 تصريحًا لسفن متجهة للموانئ اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، إصدار 19 تصريحًا لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وأضاف التحالف أن السفن المصرح بها للوصول إلى الموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.

ولفت إلى أنه تم إصدار 23 تصريحًا جويًا وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وأن هناك 5 سفن أخرى تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ أسبوع.

وكشف التحالف عن إصدار 157 تصريحًا جويًا وبريًا وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.