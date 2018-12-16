الحوثي يلجأ مجدداً لقبائل خولان للبحث عن مقاتلين مغرر بهم

الخليج 365 - مأرب

كثفت الميليشيات التابعة للحوثي من حملاتها التعبوية والتحشيدية والتي تسعى من خلالها للتجنيد الاجباري واستقطاب مغرر بهم للقتال في صفوفها.

وفي احدث التطورات لجأت الميليشيات لقبائل منطقة خولان شرق صنعاء ونظمت لقاء قبليما بحضور عدد من الوجهاء والقيادات التابعة لها من مديريات جحانة، الطيال، الحصن، خولان، بني ضبيان.

وأعلنت الميليشيات النفير العام لدعوة المقاتلين للالتحاق بصفوفها ودعم الميليشييات بالمواد الغذائية بعد الخسائر الكبيرة .

وقلل مراقبون من اهمية التحركات الحوثية ووصفتها باليائسة والتي تكشف عن مخاوف الميليشيات المستمرة وسعيها للبحث عن مغرر بهم للتجنيد.