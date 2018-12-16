شكرا لقرائتكم خبر عن مياشر من محلات الصرافة ...ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (أخر تحديث لأاسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الاحد الموافق 16ديسمبر 2018م. أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =500 بيع 510 الريال السعودي =134 بيع 137 أسعار صرف العملات في عدن الدولار الأمريكي = 505بيع 515 الريال السعودي = 136 بيع 139 ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن مياشر من محلات الصرافة ...ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (أخر تحديث لأاسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .