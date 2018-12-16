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مياشر من محلات الصرافة ...ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (أخر تحديث لأاسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن )

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية  في (صنعاء وعدن) مساء اليوم  الاحد الموافق 16ديسمبر 2018م.

أسعار صرف العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي =500 بيع 510

الريال السعودي =134 بيع 137

أسعار صرف العملات في عدن

الدولار الأمريكي = 505بيع 515

الريال السعودي = 136 بيع 139

ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن مياشر من محلات الصرافة ...ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (أخر تحديث لأاسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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