موقع بلومبيرغ الأميركي يحذر النظام السعودي من مغبة الاستمرار في عدائها لليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

دعا موقع بلومبيرغ الأميركي في مقاله الافتتاحي، اليوم الأحد، الكونغرس الامريكي الى مخاطبة النظام السعودي بضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد، محذراً النظام السعودي بأن أي أعمال عدائية غير مبررة من جانب السعوديين من شأنها أن تجلب عليهم المزيد من الإدانة.

ويقول الموقع إن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في اليمن خطوة تستحق التشجيع، مبيناً أن وقف إطلاق النار المحدود الذي اتفقت عليه الأطراف في اليمن يعد بإغاثة البلاد التي مزقتها الحرب وعانى أهلها بسبب المجاعة.

ويشير الموقع إلى أن وقف إطلاق النار هذا جاء بعد مفاوضات صعبة في السويد الأسبوع الجاري، حيث وافقت حكومة الفار هادي في المنفى وانصار الله الذي يسيطرون على جزء كبير من البلاد على هدنة في الحديدة.

ويضيف بلومبيرغ في افتتاحيته أنه قد يفتح المطار في العاصمة صنعاء قبل المحادثات القادمة في يناير/كانون الثاني 2019، وأنه سيتم تبادل آلاف السجناء.

ويقول إن أهم الخطوات المتوقعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار هو ما يتمثل في إعادة فتح ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يتعامل مع 80% من واردات اليمن الغذائية.

ويمكن للوكالات الدولية أن تسارع إلى تقديم مساعدات إنسانية حيوية للملايين الذين يعانون جراء المجاعة منذ فترة طويلة.

ورحب الموقع بقرار الكونغرس الأميركي على سحب المساعدات العسكرية للحملة التي تقودها السعودية في الحرب على اليمن، مؤكداً أن القرار أدى لتوفير المزيد من الاهتمام المحلي والدولي إزاء وحشية القصف الذي يتعرض له اليمنيون منذ سنوات.