قائد محور تعز يزور جرحى الجيش الوطني في العاصمة الأردنية عمان

زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل، اليوم الأحد، جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة الأردنية عمَّان.

وخلال الزيارة أطمئن اللواء فاضل على صحة الجرحى، مشيدا بالتضحيات الوطنية التي بذلوها في سبيل استعادة الوطن وتحريره من مليشيا الحوثي الانقلابية التي تعمل لخدمة أجندات خارجية مدمّرة.

وأكد أن الاهتمام بالجرحى يشكّل أولوية قصوى لدى قيادة الجيش الوطني وأن أي مساعدات أو رعاية تقدم لهم لا تساوي شيئا أمام تضحياتهم الكبيرة التي ستخلدها الأجيال.

كما أشاد قائد محور تعز بالدعم الذي تقدمه منظمة أطباء بلا حدود للجرحى من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية متوجها بالشكر لكل العاملين في المنظمة.