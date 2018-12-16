شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تشن حملة اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات الأمن القومي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية في صنعاء، بأن مليشيا الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات الأمن القومي الذي تسيطر عليه، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.

وأضاف المصادر أن مليشيا الانقلاب نفذت عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في الجهاز الاستخبارات امن الحوثي القومي.

وأوضحت المصادر بأن الميليشيات تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف حوثية من خروج الأمن القومي عن سيطرتهم أو حدوث تمرد، موضحة بأن عددا من قيادات الجهاز تلقت تهديدات بأسر أقاربهم في حالة التحاقهم بالحكومة الشرعية.