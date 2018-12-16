أسر قائد كتيبة سوداني ومصرع قياديان بينهم نجل مسؤول برلماني سابق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات قال مصدر عسكري يمني أن ضابط سوداني سلم نفسه اليوم الاحد، لأبطال الجيش واللجان الشعبية في محور ميدي بمحافظة حجة، فيما لقي قياديان بارزان مصرعهما في جبهة الساحل الغربي بالحديدة.

واشار المصدر الى أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا من محاصرة كتيبة سودانية، وقد اسفر الحصار عن قيام قائد الكتيبة وهو برتبة نقيب بتسليم نفسه في محور ميدي .

وفي جبهة الساحل الغربي لقي قياديين في صفوف المرتزق طارق عفاش مصرعهما اليوم الأحد, بينهم نجل عضو مجلس النواب الفار” باجيل” بنيران الجيش واللجان الشعبية بجبهة الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري مصرع القيادي المرتزق المدعو “علي ناصر باجيل” نجل الفار الخائن “ناصر باجيل” نائب رئيس مجلس النواب سابقاً’ بالإضافة إلى مصرع العقيد المرتزق صالح الموسمي في جبهة الساحل.

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