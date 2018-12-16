أمين عام الأمم المتحدة يدلي بتصريح جديد بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

حذّر الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، من ان ملايين السكان في اليمن يواجهون خطر المجاعة، مؤكداً ان العام 2019 سيكون “أسوأ” إذا لم يتحقق السلام.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي على هامش حضوره جلسات في منتدى في الدوحة “الحقيقة أنه من دون سلام سنواجه في 2019 وضعا أسوأ مما هو عليه اليوم”.

وأضاف “رغم أن المجاعة لم تعلن بعد هناك، فان هذا الأمر لا يقلّل من خشيتنا من الأعداد الكبيرة من الناس الذين يعانون من الجوع ويموتون في ظروف مأسوية”.

وقتل تحالف العدوان السعودي نحو عشرة آلاف شخص منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.

ويرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، منها تملص السعودية عن الاتفاق الاخير الذي تم في السويد.