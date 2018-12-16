شاهد.. مستشفيات القاهرة تعالج عدداً من الجرحى اليمنيين على نفقة الإمارات

تعالج مستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، 123 جريحاً يمنياً، وذلك على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءاً على توجيهات رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

ويظهر في الفيديو، كيفية إستقبال مستشفيات القاهرة للجرحى اليمنيين والفحوصات الطبية التي تقوم بإجراءها لهم لتحديد العلاجات المناسبة لكل حالة .

وقال نائب المدير التنفيذي لمستشفى الفؤاد، سعد أمين، أن الجرحى الواصلين إلى المستشفى يمثلون الفوج الأولى من جرحى الحرب الذين تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاجهم على نفقتها .. لافتاً إلى أن الفوج يصل إلى المستشفى ومعه تقرير طبي كامل عن كل حالة .

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي رغم ذلك يطلب من المستشفى إجراء فحوصات طبية شاملة ثانية للحالات .

بدورهم تحدث عدد من الجرحى الذين يتم يتلقون العلاج عن أسباب أصاباتهم والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وعنفها بحق المدنيين، فيما اشار البعض إلى أنهم جرحى بسبب الألغام التي تقوم الميليشيات بزراعتها .. مطالبين المنظمات الأممية بإيقاف الدعم الذي تقدمه للميليشيات والمخصصة لنزع الألغام .

وثمن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات و قيادتها وشعبها و أشادوا بهذه المبادرة الكريمة المستمرة من قيادة وشعب الإمارات الذين يواصلون الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم فى محنتهم .. داعين الله العلي القدير أن يحفظ الامارات قيادة وشعبا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.