غريفيث : أتوقع من الأطراف اليمنية إحترام إلتزاماتهما بمقتضى إتفاق ستوكهولم

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن توقعه أن الأطراف اليمنية إحترام إلتزاماتهما بمقتضى نص وروح إتفاق ستوكهولم، والإنخراط في التطبيق الفوري لبنود الإتفاق .

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب المبعوث الإممي، على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر .

وقال المكتب، أن الأمم المتحدة تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية والحوثيين لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة .

وجاءت هذه التغريدات عقب سلسلة من الخروقات التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية لإتفاق وقف إطلاق النار في مدينة وميناء الحديدة .