مليشيا الحوثي تنهب أثاث ومعدات المؤسسة العامة للاتصالات في الحديدة

نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس السبت 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، مبنى المؤسسة العامة للاتصالات في مدينة الحديدة.

وقال مصدر محلي لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي قامت بإدخال سيارة نقل (دينا) وقامت بنهب كافة أثاث ومعدات المؤسسة العامة للاتصالات.

وأوضح المصدر أن المليشيا قامت بنقل ما نهبته إلى محافظتي صنعاء وصعدة.

وكانت كشفت مصادر عاملة في ميناء الحديدة، عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات ووثائق في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مصادرة بضائع مملوكة لتجار ومستثمرين، حيث تقوم بشحنها ونقلها بالتزامن مع إجبارها على مغادرة المدينة والميناء بموجب اتفاق أنجزته الأمم المتحدة في السويد.