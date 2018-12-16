سلطنة عمان ترحب بنتائج مشاورات السويد

عبرت سلطنة عمان اليوم الاحد عن ترحيبها بنتائج مشاورات السويد تحت رعاية الامم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.

وشكرت السلطنة السويد لاستضافتها المشاورات اليمنية ، وتشكر الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص لليمن سعادة مارتن غريفيث والفريق الأممي لجهودهم في عقد هذه المشاورات ، وتثمن التعاون والروح الإيجابية التى تحلى بها طرفا المشاورات.

كما أكدت السلطنة على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول الى حل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.