المجلس الإنتقالي الجنوبي يناقش نتائج مشاورات السويد

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم، برئاسة عضو الهيئة، رئيس الجمعية الوطنية، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، نتائج مشاروات السلام التي إحتضنتها السويد بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وتطرق الإجتماع إلى مناقشة إنعكاسات نتائج تلك المشاورات التي أختتمت الخميس الماضي، على الوضع في الجنوب .
ونصت إتفاقات مشاورات السويد، على إنسحاب الميليشيات من مدينة وميناء الحديدة خلال 21 يوماً والبدء بإجراءات إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لدى الجانبين، فيما فشلت في إيجاد حل للحصار الذي تعيشه محافظة تعز منذ قرابة أربع سنوات .
ولم يذكر البيان الصادر عن الإجتماع، نتائج مناقشات هيئة رئاسة المجلس أو القرارات التي اتخذها بشأن هذه النتائج .
كما ناقش الاجتماع مشروع البرنامج الوطني للحوار الجنوبي ،المقدم من اللجنة الفنية للحوار بالمجلس ،وكلف أعضاء المجلس بمراجعته وتقديم الآراء والمقترحات اللازمة حوله.
ووافق الاجتماع على بدء الترتيبات لانعقاد اللقاء السنوي لقيادات وهيئات المجلس المركزية والمحلية لمناقشة التقرير الختامي للعام ٢٠١٨م واتجاهات خطة عمل المجلس لعام ٢٠١٩م.
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