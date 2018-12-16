الإرياني تصريحات العجري مؤشر واضح لانقلاب الميليشيات على اتفاق السويد

إنتقد وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات عضو وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عبدالملك العجري، لوكالة سبونتيك الروسية بشأن إتفاق السويد حول تسليم ميناء الحديدة والإنسحاب من المدينة .

وقال الإرياني في تغريدة له ، أن تصريحات العجري، مؤشر واضح لإنقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على إتفاق السويد الذي لم يجف حبره بعد .. لافتاً إلى أن الإتفاق ينص صراحة على انسحاب المليشيا من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى .

وصرح العجري لوكالة سبونتيك بإن الحديث عن تسليم الميناء مجرد شائعات في تأكيد وواضح وصريح على عدم نية الميليشيات الإنقلابية تنفيذ أي إتفاقات تم إبرامها في مشاورات السويد .