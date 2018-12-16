شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يبعث رسالة الحوثي ويكشف فاصيل جديدة تتعلق باتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي ، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سلم وفد جماعته رسالة تتضمن موعد إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وأضاف الحوثي في تغريدة على «تويتر»، إن «مبعوث الأمم المتحدة سلم رسالة لرئيس الوفد حدد فيها موعد إيقاف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة».

وأشار إلى أن هذا الموعد يأتي «وفق الاتفاق المعلن» في السويد، دون أن يحدد هذا الموعد، عير ان مصادر حوثية اخرى اشارت ان الموعد المحدد في رسالة المبعوث هو يوم 18 ديسمبر الجاري.

يتزامن ذلك ،مع تجدد الاشتباكات والقتال في مواقع متفرقة بمدينة الحديدة ، حيث اتهمت قوات الشرعية مليشيات الحوثي بالخرق واستهدافها مواقعها اكثر من مره منذ ان انتهت مشاورات السويد الخميس الماضي.

وكان اتفاق الحديدة، الذي وقع عليه طرفي المشاورات في السويد، ينص على «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق» وهو الامر الذي لم يحدث.