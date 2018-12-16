شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : إعلان هام من ألوية العمالقة بخصوص دمجها ضمن قوام القوات المسلحة اليمنية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتمدت وزراة الدفاع قوات اللواء الثالث عمالقة، المشاركة ضمن وحدات ألوية العمالقة في تحرير مناطق واسعة بالساحل الغربي والحديدة، كوحدات نظامية في القوات المسلحة اليمنية (الجيش) وتحت مسمى (اللواء الرابع مشاة). وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإن اللواء الجديد سيكون تحت نطاق المنطقة العسكرية الرابعة. كما نشر المركز صورة أولية لبوابة المعسكر الجديد التابع للواء الرابع مشاة، والذي لا يزال في طور التجهيز.

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