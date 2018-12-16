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آخر تحديثات أسعار صرف العملات في (صنعاء وعدن) مساء الأحد الموافق 16ديسمبر 2018م

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات في (صنعاء وعدن) مساء الأحد الموافق 16ديسمبر 2018م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء وعدن) مساء اليوم السبت الموافق 16ديسمبر 2018م.

أسعار صرف العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي =500 بيع 510

الريال السعودي =134 بيع 137

أسعار صرف العملات في عدن

الدولار الأمريكي = 505بيع 515

الريال السعودي = 136 بيع 139

ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

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