شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور : القيادي البارز في قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات،ابو اليمامه يعتدى على عجوز في العاصمة عدن..يثير الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مواطن من أبناء العاصمة المؤقتة عدن فيديو تعرض لحادث متعمد من قبل المتمرد منير أبو اليمامة قائد ميليشيا الحزام الأمني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا.

ويظهر بالفيديو يقول انه تعرض للاعتداء من قبل البلطجي منير ابواليمامة اليافعي وهو قائد في ميليشيا الحزام الامتي يعتدي اليوم بعدن على رجل مسن بعمر والده ويمطر سيارته بالرصاص. كل ذنب الرجل المسن انه تعرض لصدمه من طقم مرافق للمتمرد ابي اليمامة وطالب برجال المرور لتحديد من المخالف فهاجمه ابو اليمامة بنفسه وامطر سيارته بالرصاص وذهب مع موكبه بينما وقف الرجل المسن مذهلا مما حصل.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور : القيادي البارز في قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات،ابو اليمامه يعتدى على عجوز في العاصمة عدن..يثير الجدل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .