شاهد.. وزراء ومسؤولون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

أدى اليمين الدستورية ،اليوم، امام رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، كلاً من الفريق الركن محمد المقدشي وذلك بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع ،والدكتور نجيب العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وعلي هيثم الغريب بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.

وعقب أداء اليمين الدستورية، وضع الرئيس هادي، الوزراء الجدد أمام مستجدات الأوضاع الراهنة بجوانبها المختلفة .. مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون في إطار عمل الحكومة كمنظومة واحدة بما يحقق النجاحات ويلبي طموحات المواطن في الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة المنشودة.

وشدد الرئيس على أهمية بذل قصارى الجهود كلاً في مكانه وموقعه لملامسة هموم المواطن والارتقاء بأوضاعه وتحسين مستوى معيشته بصورة عامة.

من جانبهم أكد الوزراء الجدد أنهم سيكونون عند حسن الظن للقيام بمهامهم وواجباتهم المناطة بهم وتنفيذ توجيهات الرئيس لما تحمله من برامج وتحتوي من مضامين.

إلى ذلك، أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، كلاً من المهندس عبدالله الأكوع والدكتور محمد السعدي وصالح الرصاص ومهدي الهاتف وذلك بمناسبة تعيينهم أعضاء بمجلس الشورى.

وتمنى الرئيس هادي للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة وتوظيف خبراتهم مع كل اجهزة الدولة وقوى المجتمع الحية في توحيد الجهود للانتصار للوطن وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة وهزيمة مشروع ايران في اليمن والمنطقة عبر أدواتها الانقلابية المتمثلهة بالمليشيا الحوثية الايرانية بما خلفته من مأسي ودمار طالت مختلف محافظات الوطن.