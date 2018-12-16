الرئيس هادي يوجه وزير الدفاع ورئيس الأركان بالنزول الميداني للجبهات

وجه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، بالنزول إلى مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

جاء ذلك خلال لقاء، جمعه اليوم الأحد، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، حسبما ذكرت وكالة سبا الرسمية .

وأكد الرئيس هادي على أهمية توحيد جهود وامكانات قيادة وزارة الدفاع وتفعيل عمل اجهزتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لما من شأنه الارتقاء بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما وجدت .. داعياً وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى إيلاء الاهتمام بحماة الوطن من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات للانتصار لاهداف اليمن الاتحادي الجديد على قوى التمرد والكهنوت التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن ومقدراته وشرخ النسيج الاجتماعي.

كما أكد على ضرورة تحقيق أهداف الجمهورية والانتصار لقضايا الوطن العادلة وشرعيتها الدستورية.. مثمناً دور وتضحيات دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبهما عبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة عن سرورهما وامتنانهما بهذه الثقة التي منحت لهما..مؤكدين العهد بالوفاء في الوقوف خلف قيادة الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة..مجددين بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إطار يمن عادل وامن ومستقر..معتبرين توجيهات فخامة الرئيس أولويات مهامهما وبرنامجهما العملي والميداني.