شطارة : الجنوبيون هم الشركاء الأوفياء في النصر الحقيقي للتحالف

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن الجنوبيين هم الشركاء الأوفياء في النصر الحقيقي للتحالف العربي في حربه ضد أذرع إيران في اليمن .

وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، "الجنوب هو النصر الحقيقي للتحالف والجنوبيين هم الشركاء الاوفياء في هذا النصر" .. مؤكداً أن الاستحقاق القادم سيكون لشركاء هذا النصر في تحقيق إرادة شعب الجنوب الجبار الذي حطم حلم إيران بالسيطرة على عدن وباب المندب" .

وأضاف "معادلة ستضع قضيتنا في الحل النهائي بإرادة شعبنا لا بإرادة غيره" .

ويناضل الجنوبيون من أجل نيل حقهم في إستعادة دولتهم التي كانت قائمة قبل العام 1990 .