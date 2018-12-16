استشهاد طفلة وإصابة شقيقها برصاص قناصة مليشيا الحوثي في تعز

استشهدت طفلة وأصيب شقيقها اليوم الأحد برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" الطفلة زينب يحيى اسماعيل الجنيد استشهدت وأيصيب شقيقها الطفل عبدالهادي برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في قرية الصرمين شرقي صبر مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز . وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .



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