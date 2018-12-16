شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يستدعي وزير الدفاع وقائد اركان الجيش الى الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد الرئيس اليمني اليوم الاحد 16 ديسمبر/ كانون الاول2018م ،على أهمية توحيد جهود وامكانات قيادة وزارة الدفاع وتفعيل عمل اجهزتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لما من شأنه الارتقاء بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما وجدت.

وحث الرئيس خلال استقباله،اليوم، في الرياض وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي ،على إيلاء الاهتمام بحماة الوطن من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات للانتصار لاهداف اليمن الاتحادي الجديد على قوى التمرد والكهنوت التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن ومقدراته وشرخ النسيج الاجتماعي.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تظافر الجهود والنزول الميداني لمختلف الجبهات للتأكيد على أهداف الجمهورية والانتصار لقضايا الوطن العادلة وشرعيتها الدستورية.. مثمناً دور وتضحيات دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبهما عبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة عن سرورهما وامتنانهما بهذه الثقة التي منحت لهما.

مؤكدين العهد بالوفاء في الوقوف خلف قيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة..

كما اكدا على بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إطار يمن عادل وامن ومستقر..معتبرين توجيهات الرئيس أولويات مهامهما وبرنامجهما العملي والميداني.