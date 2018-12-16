شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نجاة قائد اللواء الأول دعم واسناد ” منير اليافعي ” من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض القائد العميد “منير محمود أبواليمامة” قائد اللواء الأول دعم وإسناد لمحاولة اغتيال في مدينة البريقا بالعاصمة عدن . وبحسب مصادر امنية ان شخص مجهول الهوية حيث تصدوا له حراسته الشخصية وافشلوا العملية بنجاح . تفاصيل أوفى لاحقا

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