شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يخرج عن صمته ويكشف بصراحة المستفيد الرئيسي من اتفاق السويد.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المفكر العربي عبدالله النفيسي أن اتفاق السويد جاء إنقاذًا للحوثيين من هزيمة منكرة. وقال النفيسي في تغريدة له على تويتر رصدها "ناس تايمز" إن "‏خلاصة ما يُسمّى ( مفاوضات السويد) كانت في جُلّها إنقاذاً للحوثي من هزيمه مُنكره" . وأوضح أنه "أشرف على إنقاذ الحوثي الإنجليز والأمريكان وأداتهم جريفيث وجوتيرش" . وأشار إلى أن "المأساة الإنسانيه في سوريا لا تقل عن تلك التي في اليمن".. متسائلاً "لماذا لا يتدخل الإنجليز والأمريكان هناك بنفس القوّه؟".

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