هادي يؤكد على أهمية توحيد جهود وإمكانات قيادة وزارة الدفاع

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أهمية توحيد جهود وامكانات قيادة وزارة الدفاع وتفعيل عمل أجهزتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لما من شأنه الارتقاء بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما وجدت.

وحث هادي خلال استقباله ،اليوم، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، على إيلاء الاهتمام بحماة الوطن من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات للانتصار لاهداف اليمن الاتحادي الجديد على قوى التمرد والكهنوت التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن ومقدراته وشرخ النسيج الاجتماعي.

وأكد الرئيس على أهمية تظافر الجهود والنزول الميداني لمختلف الجبهات للتأكيد على أهداف الجمهورية والانتصار لقضايا الوطن العادلة وشرعيتها الدستورية.. مثمناً دور وتضحيات دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

بدورهما عبر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة عن سرورهما وامتنانهما بهذه الثقة التي منحت لهما.. مؤكدين العهد بالوفاء في الوقوف خلف قيادة الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.. مجددين بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إطار يمن عادل وامن ومستقر..معتبرين توجيهات فخامة الرئيس أولويات مهامهما وبرنامجهما العملي والميداني.