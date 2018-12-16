وزراء الدفاع والتخطيط والعدل يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

أدى اليمين الدستورية ،اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كلاً من الفريق الركن محمد المقدشي وذلك بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، والدكتور نجيب العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وعلي هيثم الغريب بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.

وبعد أداء اليمين الدستورية التقى الرئيس الجميع..مهنئاً و متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم العملية القادمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم في ظل الظروف الراهنة بما تحمله من مسؤوليات وتحديات جمه.

ووضع الرئيس الوزراء الجدد أمام مستجدات الأوضاع الراهنة بجوانبها المختلفة..

وأكد الرئيس على أهمية التكامل والتعاون في إطار عمل الحكومة كمنظومة واحدة بما يحقق النجاحات ويلبي طموحات المواطن في الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة المنشودة.

وشدد الرئيس على أهمية بذل قصارى الجهود كلاً في مكانه وموقعه لملامسة هموم المواطن والارتقاء بأوضاعه وتحسين مستوى معيشته بصورة عامة.

بدورهم عبر الوزراء الجدد عن امتنانهم وتقديرهم للثقة التي منحت لهم من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكدين بأنهم سيكونون عند حسن الظن للقيام بمهامهم وواجباتهم المناطة بهم وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس لما تحمله من برامج وتحتوي من مضامين.