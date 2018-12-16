الكثيري يدشن اول يوم دراسي لكلية الطب بجامعة سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الدراسي الأول لكلية الطب و العلوم الصحية بجامعة سيئون بمنطقة الغرفة.

و عبر الوكيل عصام الكثيري عن سعادته الغامره بتدشين اليوم الدراسي الأول لكلية الطب بعد أشهر من العمل و المتابعة المستمرة من أجل إنشاء صرح اكاديمي طبي بوادي حضرموت يخدم طموح الطلاب والطالبات الراغبين في دراسة الطب مشيرا إلى أن ثمار هذا الإنجاز ستقطف بعد سبع سنوات و سيكون هذا الصرح منبعا لتخرج إعداد كبيره من الدكاتره من الجنسين لخدمة أبناء وادي حضرموت مضيفا إلى أن جامعة سيئون و كلية الطب و العلوم الصحية كانت احد اهم الأهداف و المشاريع الاستراتيجية التي وضعها منذ توليه قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت.

و شدد الكثيري في كلمته التي ألقاها أمام طلاب المستوى الأول لكلية الطب البالغ عددهم ٩٠ طالب على أهمية بذل كل الجهود منذ اول ايام الدراسة و الحرص على نهل المعلومات و الخبرات من الكادر التدريسي.

كما أشار الكثيري إلى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت ستولي كلية الطب و الدفعة الأولى اهتماما خاصا و ستعمل على تجهيزها بمختلف المعامل و المتطلبات شاكرا في ذات السياق كل الجهود التي بذلت من قبل جامعة سيئون وكل الفريق العامل.

و أوضح الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و بعد إتمام مشروع كلية الطب و العلوم الصحية ستنتقل الان إلى مشروعين مهمين في التعليم الأكاديمي تتمثل في انشاء كليتي الهندسة و الزراعة في العام القادم و انشاء فروع لعدد من الكليات و المعاهد في مديرية القطن في سبيل خطة السلطة المحلية بوادي حضرموت في التنمية البشرية.

و في فعالية التدشين التي أقيمت في قاعة كلية الطب و العلوم الصحية بجامعة سيئون بارك رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري تدشين اليوم الدراسي الأول للكلية مهنئا كل الطلاب و الطالبات المقبولين حاثا إياهم على بذل كل الجهود شاكرا جهود و دعم الوكيل عصام الكثيري الذي اشرف وتابع بنفسه و منذ أشهر مراحل انشاء الكلية و دعمها بمختلف المتطلبات.

و قال الدكتور حسن باكثير عميد كلية الطب و العلوم الصحية بجامعة سيئون ان هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي في مسيرة التنمية البشرية في وادي حضرموت موكدا قيام عمادة الكلية في إنجاز و توفير كل المتطلبات لبدء العام الدراسي الأول للكلية.

حضر فعالية فعالية التدشين الدكتور محمد العمودي نائب رئيس جامعة سيئون لشؤون الدراسات والبحث و العلمي و الدكتور رياض منقوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب و الدكتور محمد أحمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت و الصحراء ومدرك الجابري امين عام جامعة سيئون و عدد من مدراء العموم في جامعة سيئون و الدكاترة.