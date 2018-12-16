إعلامي سعودي يُهاجم "محمد المسعري" لهذا السبب!

هاجم الإعلامي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الأحد، محمد المسعري.
وقال الخميس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يا خامنئي ربعك تأخروا في الدفع لهذا المسخ مما اضطره لخلع أخر قطعة تستره".
وتابع:"ويا شباب، هل هذه عقلية تتحدث عن ادارة دولة وهي غارقة في الماضي وتقتات على قصص قديمة".
واختتم:"الشباب يقفزون للأمام بالعلم والعمل وليس باجترار الماضي والارتزاق من قصص الأولين".
وكتب المسعري في تغريدة طائفية حرض فيها باللعن على معاوية ابن ابي سفيان.
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