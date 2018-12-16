شكرا لقرائتكم خبر عن بحاح يوضح الإطار العام الذي ستبنى عليه المشاورات القادمة وموقع القضية الجنوبية منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الأستاذ خالد محفوظ بحاح الإطار الذي ستبنى عليه المشاورات اليمنية القادمة وذلك بعد انتهاء مشاورات السويد الأخيرة بين طرفي الشرعية والانقلابيين الحوثيين وموقع القضية الجنوبية منها.

وقال خالد بحاح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي المصغر (تويتر)، إن الإطار العام الذي ستبنى عليه المشاورات القادمة وربما ايضا قرار أممي قادم عليه أن يصف الأطراف بمسمياتها.

وأكد بحاح أن المشاورات القادمة إذا لم تتضمن القضية الجنوبية فإنها ستبتعد عن جوهر المشكلة، وستعمل على حلها شكلياً فيما ستؤجل واقعياً .

وأشار إلى أن تكون القضية الجنوبية على رأس القضايا الرئيسية، حيث قال :"وإذا لم يتضمن القضايا الرئيسية على رأسها القضية الجنوبية ويشرك ممثليها الحقيقيين فإنه سيبتعد عن جوهر المشكلة، سيحلها شكليا وسيؤجلها واقعيا".