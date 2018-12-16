شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل شيخ قبلي كبير بالضالع بعد عودته من حفل للمؤتمر الشعبي وتوتر يسود مريس..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر في مريس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع مقتل شيخ قبلي بارز بعد عودته من احتفالية للمؤتمر الشعبي. وقالت المصادر ان الشسخ صالح بن صالح العتبات لقي مصرعه على يد مسلحين في منطقة مريس . وبحسب المصادر ان الاسباب التي ادت الى مقتل الشيخ صالح هو رفعه صورة الرئيس السابق صالح والزوكا . وذكرت مصادر ان توترا يسود مريس وحشود قبلية تطالب بتسليم القتلة فيما تحدثت مصادر عن تسليم اثنين من المتهمين.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل شيخ قبلي كبير بالضالع بعد عودته من حفل للمؤتمر الشعبي وتوتر يسود مريس..صورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .