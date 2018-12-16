شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن اتصال ”عبدالملك الحوثي” الذي ”قلب موازين المفاوضات” بالسويد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال جباري في مقابلة تلفزیونیة له الیوم على قناة الیمن الرسمیة، انه كان قد تم التوافق بین وفدي الشرعیة والانقلاب على معظم الملفات ومنھا ملف تعز، لكن وفي الساعات الأخیرة أجرى الحوثي مكالمة ھانفیة بوفده أمرھم فیھا بالتراجع عن التزاماتھم في ھذا الملف تحدیدا". وأضاف حباري أن وفد الحوثي عقب الاتصال أبلغ المبعوث الأممي بأن ملف تعز سیؤجل النقاش فیه والاكتفاء بما تم الالتزام بھ في ملفي الأسرى والحدیدة. كما نفى جباري أیة اتفاقات تقضي بدخول قوات أجنبیة الى الحدیدة.



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