ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 16 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: مليشيا الحوثي تنتهك اتفاقية السويد.. تفاصيل كيف ردت الإمارات على مشاورات السويد؟.. انفوجراف الهلال الإماراتي يُدشن مشروع إعادة تأهيل وترميم مدرستين بأبين الكشف عن حجم المواد الغذائية المقدمة من الهلال الإماراتي لقرى الساحل الغربي انفوجراف.. التحالف العربي انجازات لا تحصى باليمن شاهد.. الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد "انفوجراف" ممارسات حوثية بالحديدة تضرب باتفاقية السويد عرض الحائط القديمي: المليشيا الحوثية تعرف أنها مغادرة الحديدة ولهذا تنهب وتُخرب خبيران عسكريان: اتفاق الحديدة الأول من نوعه ويمثل انتصاراً للشرعية والتحالف ناطق ألوية العمالقة: الانقلابيون واصلوا القصف وحشد مقاتليهم إلى داخل الحديدة انفوجراف.. مساعدات الهلال الإماراتي في الساحل الغربي خلال عام 2018 الصحة تحذر من كائن بحري في ساحل أبين يسبب الإغماء وضيق التنفس.. فيديو الكمالي: نأمل ألا يتراجع الحوثيون عن تنفيذ الاتفاق الموقع في السويد محللون: الحوثي ينتهج السياسة الإيرانية في المفاوضات والاتفاقيات السلامي: لا يبدو أن هناك نية صادقة لدى الحوثيين للانسحاب أو تنفيذ اتفاق الحديدة قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات بقصف للتحالف في البيضاء إعلامي لبناني: الحوثيون ليسوا في نهاية المطاف سوى أداة من الأدوات الإيرانية خبير عسكري يُشكك في امكانية تطبيق اتفاق السويد بشكل كامل مقتل وأسر 29 من مسلحي الحوثي خلال مواجهات وبقصف في الحديدة توزيع 17 سلة غذائية ضمن مبادرة "لايزال الخير حياً لايزال" بالقطن

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .