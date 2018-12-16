شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عالمية توجه اليوم صفعة مؤلمة لعبدالملك الحوثي وتكشف بالتفاصيل ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت قناة دويتش فيله (DW) الألمانية عمليات بيع للمساعدات الغذائية المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية على الأرصفة في أحد الأسواق المركزية وسط العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني صوراً لكميات من السلع الغذائية المعروضة للبيع في "أحد الأسواق المركزية العاصمة صنعاء"، وعليها شعارات منظمة الأغذية العالمية الفاو، والصليب الأحمر الدولي، تباع بأسعار أقل مما هي عليه السلع المماثلة لها في المتاجر ومحلات بيع المواد الغذائية.

ووفق التحقيق الذي نشره موقع القناة فإن الكيس القمح عبوة 50 كيلو جرام يباع بسعر 7 آلاف ريال يمني، أما الكيس بزنة 25 كيلوغراما (نصف الكمية من الدقيق) فيباع بـ 3500 ريال.

ورصد التحقيق عمليات بيع لزيت الطبخ بأسعار تصل إلى 1800 ريال، والكيلو الفاصوليا بسعر 300 ريال، وكلاهما جزء من مساعدات توزعها منظمات اغاثية على النازحين، وتٌباع أيضاً في أحد المحال التجارية على الأقل، بالمنطقة ذاتها. وفق التحقيق.

وأورد التحقيق تصريحاً لوزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة عبدالرقيب فتح، أكد فيه أن هناك استخداماً يشوبه قدرٌ كبيرٌ من الفساد من قبل مليشيا الحوثي، واستخدام مواد الإغاثة لتمويلات متعددة وغير ملتزمة بالمعايير الإنسانية.

وقال: "حسب تقارير الأمم المتحدة فإن 70% من مواد الإغاثة دخلت عبر ميناء الحديدة وأكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي موجودة فيها، لكن السؤال هو كيف تظهر المجاعة في مديريات الحديدة والمحافظات المجاورة لها؟"

وطالب الوزير فتح "كل المنظمات الدولية للتعامل مع المواطن اليمني بشكل متساوٍ أينما وجد" وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وأكد أن الحكومة الشرعية تتابع التوزيع وتراقب "قدر المستطاع ما يحدث في المحافظات الواقعة تحت مسؤوليتها عبر السلطات المحلية ونوجه التعميمات لكل المحافظات بذلك".

وكانت تقارير وشكاوى متعددة نشرت لمواطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين كشفت قيام الحوثيين بمصادرة المواد الإغاثية المجانية المقدمة من المنظمات الدولية وبيعها في الأسواق السوداء التي تشرف عليها قيادات حوثية، وكذا توزيع جزء منها على أتباع المليشيات وحرمان بقية المواطنين.